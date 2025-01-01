Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Yaban Domuzunun Saldırısına Uğrayan Adam Ağır Yaralandı

Yaban Domuzunun Saldırısına Uğrayan Adam Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, su borusunu tamir ederken yaban domuzunun saldırısına uğrayan Ali Arslan ağır yaralandı. Olay sonrası avcılar, köydeki tehdit oluşturan domuzu avladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patlayan su borusunu tamir ettiği sırada yaban domuzunun saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı. Olayın ardından köylülerin talebiyle bir araya gelen avcılar, saldırgan domuzu avladı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Çaydüzü köyünde ikamet eden Ali Arslan, evinin su arızasını gidermek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alana gitti. Burada kopan su boruları ile uğraşırken aniden karşısına çıkan yaban domuzunun saldırısına uğrayan Ali Arslan, boğuşma sırasında dev domuzla birlikte dereye yuvarlandı. Yaban domuzunun saldırısında Ali Arslan, boğazından ve sırtından derin yaralar aldı. Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Ali Arslan, evine kadar güçlükle gelerek ailesinden yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ali Arslan, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi sonrası Arslan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisinin de ardından Ali Arslan, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Arslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Avcılar, saldırgan domuzu avladı

Köylülerin talebi üzerine İnebolu'nun Çaydüzü köyüne giden avcılar, gün boyu yaptıkları arama sonunda akşama doğru olay yeri yakınında dev bir yaban domuzuna rastladı. Domuzun izini süren avcı grubu, korkutucu görüntüsü olan yaban domuzunu avladı.

Avlanan yaban domuzuyla ilgili avcı grubu, "Çaydüzü kasabının işi bitirildi. Usta avcılar grubu olarak akşam saatlerine kadar uğraşma sonucu yaban domuzu ele geçirildi. Tekrar tekrar düşünün avcıları şikayet ederken. Güzel tekleme oldu. Çaydüzü rahat bir nefes aldı. Skor 1 domuz ama 10 domuza bedel. Herkesin ayağına sağlık" şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulundular. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
img

Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
img

Adım atacak yer kalmadı! İstanbul'da yılbaşı yoğunluğu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı

Son Dakika Haberleri

Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gassal oyuncuları ve karakterleri 2025! Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.