Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan bir kadının serinlemek için denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantası yaban domuzları tarafından ormanlık alana kaçırılırken, çanta jandarma ekipleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.
Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu tatil amaçlı gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantasının domuzlar tarafından kaçırıldığını fark etti.
ÇANTA 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu.
EKİPLER DOMUZLARA KARŞI UYARDI
İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.