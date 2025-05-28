Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı

Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan bir kadının serinlemek için denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantası yaban domuzları tarafından ormanlık alana kaçırılırken, çanta jandarma ekipleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu tatil amaçlı gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantasının domuzlar tarafından kaçırıldığını fark etti.

ÇANTA 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu.

Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı

EKİPLER DOMUZLARA KARŞI UYARDI

İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.

Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOktai:

Bu domuzlar muhtemelen asırlar evel ülke hiristiyan iken evcil idi doğaya salıverildi yaban oldular. Şakası yok bu hayvanlar çok baş ağrıtacak. Kurt köpek bunlarla baş edemez. Yerleşim yerlerine zarar verdiği gibi doganın da dengesini bozdu. Hastalığı rahatça yayabilirler. Toplu katliamlar bile bunları etkilemez.

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