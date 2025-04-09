Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftünün telefonuna el konuldu

Usta sanatçı Volkan Konak, konser için gittiği Kıbrıs'ta sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise skandal bir paylaşım yaptı.

"BİZİM İÇİN İÇEN BİZİM İÇİN YANAR DA ELBET"

Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" sözleri infial yarattı.

TEPKİLER SONRASI YENİ PAYLAŞIM

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunun tepkisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da Müftü Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattı Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.