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Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftünün telefonuna el konuldu

Volkan Konak için
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Sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesi sonrasında "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu" yorumunda bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.

Usta sanatçı Volkan Konak, konser için gittiği Kıbrıs'ta sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise skandal bir paylaşım yaptı.

"BİZİM İÇİN İÇEN BİZİM İÇİN YANAR DA ELBET"

Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" sözleri infial yarattı.

TEPKİLER SONRASI YENİ PAYLAŞIM

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunun tepkisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da Müftü Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattı Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

tepki yüksek diye yoksa ödül verecekler idi müftü bozuntusu sen ALLAH mısın ki eleştiri sanamı kaldı kimin akıbeti ne ise yalnız ALLAH bilir en azından din tüccarı degil idi ülkesine hain degil idi

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Müftü değilde sanki IŞİD elemanı.

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

islam düşmanına rahmet okunmaz geberdi denir

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