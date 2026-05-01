Kayseri'de viyadükte mahsur kalan genç kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde viyadükte mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Derevenk viyadüğünde yürüyüşe çıkan M.Y.S. (21), bir süre sonra mahsur kaldı. Bulunduğu yerden çıkamayan M.Y.S. durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda genç, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - KAYSERİ

