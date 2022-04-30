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Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu Ramazan Bayramı tatili için yola koyulan sürücüler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki rampa ve viyadüklerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu

KOCAELİ - Ramazan Bayramı tatili için yola koyulan sürücüler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki rampa ve viyadüklerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı için İstanbul istikametinden yola koyulanlar Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçesi arasındaki belli aralıklarda yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, yer yer havanın da yağmurlu olması sebebiyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Özellikle yolun üç şeritten iki şeride düştüğü rampa ve viyadüklerde trafik bir hayli yavaşladı. Sürücüler hızlarını 30 kilometreye kadar düşürdü. İlerleyen saatlerde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde daha yoğun bir trafik olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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