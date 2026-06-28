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Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yağma suçundan kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.A.T., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yağma suçundan kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.A.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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