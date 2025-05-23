Virajı Alamayan Tofaş Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Virajı Alamayan Tofaş Refüje Çarptı: 2 Yaralı
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Kastamonu'da virajı alamayan Fiat-Tofaş otomobili refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan Tofaş refüje çarptı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da virajı alamayan Fiat-Tofaş marka otomobil, refüje çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu- Kastamonu karayolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selcan S. idaresinde 37 BB 376 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, esnada virajı alamayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile eşi Bilgin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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