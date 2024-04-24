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Virajı alamayan otomobil takla attı, anne ve kızı yaralandı

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Isparta'da meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü virajı alamayarak takla attı ve anne ile kızı yaralandı. Kazanın olduğu yerdeki vatandaşlar durumu hemen bildirerek yardım istedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Virajı alamayan otomobil takla attı anne ve kızı yaralandı

ISPARTA - Isparta'da otomobil sürücüsünün virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada anne kız olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu Yalvaç karayolunda seyir halinde olan Emine Göbeksiz idaresindeki 07 AGE 46 plakalı Fiat marka otomobil, Taşpınar mevkiinde bulunan virajı almayarak yolun sağ tarafına savruldu. Yoldan çıkarak taklalar atarak durabilen otomobilde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan anne Keziban Göbeksiz yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Keziban Göbeksiz' in Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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