Vinçten atlaması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan vinçten atlayarak kurtulmak isterken kafasını yere çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. 44 yaşındaki Kemal Doyan'ın 5 ay sonra dünyaya gelecek çocuğunu kucağına alması bekleniyordu.

Kaza, 24 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Doyan (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, iddiaya göre yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen vinç, 16 BBP 055 plakalı otomobile çarptı. Hızla ilerleyen vinçle birlikte dere yatağına uçmamak için Kemal Doyan, atlayarak kurtulmak istedi.

Vinç, dere yatağına uçarak devrilirken, atlayarak kurtulmak isteyen Doyan'ın başını yere çarpması sonucu hayatını kaybettiği 112 sağlık ve Jandarma ekipleri belirledi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Göçmen Caminde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden sürücünün eşi 4. erkek çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ölen babanın cinsiyetini ise kısa süre önce öğrendiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı