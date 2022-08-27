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Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü

3. Sayfa Haberleri

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdüELAZIĞ Elazığ'da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü.

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü

ELAZIĞ Elazığ'da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz Köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.

Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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