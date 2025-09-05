Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, geçimini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak sağlayan S.D., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. isimli kişinin saldırısına uğradı.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİ

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.D.'nin yaşlı adamı yumruk ve tekmelerle darbettiği görüldü. Gözü dönen saldırgan, yaşlı adam yere düşmesine rağmen vurmaya devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Darbedilen S.D., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan O.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.