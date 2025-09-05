Haberler

Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçimini kağıt toplayarak sağlayan S.D., O.D. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, geçimini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak sağlayan S.D., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. isimli kişinin saldırısına uğradı.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİ

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.D.'nin yaşlı adamı yumruk ve tekmelerle darbettiği görüldü. Gözü dönen saldırgan, yaşlı adam yere düşmesine rağmen vurmaya devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Darbedilen S.D., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan O.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Ülkece şoktayız... Bir şehir eskiyası ilk defa serbest bırakılmaş ve tutuklanmış.....

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

ülkece ahlaksızlaştı artık ne büyüğe saygı var ne merhamet var

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Timur:

Şimdi cezaevinde kedi gibidir o kabadayı görünümlü sokak serserisi... Bence yargılaması ileri tarihe atılıp bir süre misafir edilmeli. Garibana, savunmasız insana vurmak nasılmış görsün.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Bu insan demiyormu ki, ben bunu şimdi döverim ama sonrasında beni başıma neler gelir! Oglu felan olsa bunu öldürür.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
