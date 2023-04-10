Vicdanları sızlatan olay! Uyuşturucu bağımlısı çift, ölen bebeklerini bir hafta fark etmemiş

Adana'da kötü koku ihbarına giden ekipler, bir evde bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebeği ölü buldu. Uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, baba hala aranıyor.

Dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde iddiaya göre Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

2 AYLIK BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

ANNE, BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ POLİS GELİNCE FARK ETMİŞ

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.