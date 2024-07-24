Veteriner hekimini darp eden müşteri ve 2 yeğeni tutuklandı

Veteriner hekimi darp eden müşteri ile 2 yeğeni tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de veteriner hekimi darp eden ve serbest bırakılan 3 şüpheli, tekrardan gözaltına alınarak bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çayırova ilçesinde 3 gün önce veteriner kliniğine giden müşteri Can Sönmez ile Veteriner Hekim Ali Özen, arasında para sebebiyle çıkan tartışma hastanede bitmişti. Can Sönmez ile 2 yeğeninin saldırısına uğrayan Özen, şikayette bulunması sonrasında şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında 3 şüpheli serbest bırakıldı. Dün tekrardan ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılan şüpheliler gözaltına alındı.

İfadeleri alınan Can Sönmez ile T.Ş. ve A.S. isimli 2 yeğeni bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Can Sönmez ifadesinde; veteriner hekimin ilk kendisine saldırdığını, kendisini tahrik ettiğini dile getirdi.