Veteriner hekimini darp eden müşteri ve 2 yeğeni tutuklandı
Kocaeli'de veteriner hekimini darp eden ve serbest bırakılan 3 şüpheli, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Çayırova ilçesinde yaşanan olayda, müşteri Can Sönmez ile Veteriner Hekim Ali Özen arasında çıkan tartışma hastanede şiddete dönüşmüştü. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, dün tekrar ifade vermek üzere emniyete çağrıldı ve tutuklandı.
Veteriner hekimi darp eden müşteri ile 2 yeğeni tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'de veteriner hekimi darp eden ve serbest bırakılan 3 şüpheli, tekrardan gözaltına alınarak bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çayırova ilçesinde 3 gün önce veteriner kliniğine giden müşteri Can Sönmez ile Veteriner Hekim Ali Özen, arasında para sebebiyle çıkan tartışma hastanede bitmişti. Can Sönmez ile 2 yeğeninin saldırısına uğrayan Özen, şikayette bulunması sonrasında şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında 3 şüpheli serbest bırakıldı. Dün tekrardan ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılan şüpheliler gözaltına alındı.
İfadeleri alınan Can Sönmez ile T.Ş. ve A.S. isimli 2 yeğeni bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Can Sönmez ifadesinde; veteriner hekimin ilk kendisine saldırdığını, kendisini tahrik ettiğini dile getirdi.