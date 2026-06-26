Venezuela'da enkazdan çıkarılan hamile kadın, yıkımın ortasında doğum yaptı

Venezuela'yı vuran depremlerde ekiplerin enkaz altından çıkardığı hamile bir kadın, yıkıntıların arasında doğum yaptı.

Venezuela'da dün 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, enkaz alanlarında hayat kurtarabilmek için zamana karşı yarışıyor. Caracas'ta ekipler, çöken bir binanın enkazında mahsur kalan hamile kadına ulaştıklarında kadının doğum sancılarının başladığını fark etti. Hamile kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yıkıntıların arasında doğum yaptı. Enkaz alanındaki ilk müdahalenin ardından anne ve yıkımın ortasına doğan bebeği hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir bebek sağ olarak çıkarıldı

La Guaira eyaletinde ise kurtarma ekipleri çöken başka bir binanın enkazından bir bebeği sağ olarak çıkardı. Enkaz alanında büyük sevinç yaşandı. Başka bir binanın enkazından ise genç bir kadına sağ olarak ulaşıldı. Kadın alkışlarla enkazdan çıkarıldı.

Felaket sırasında patili dostlar da unutulmadı. Ekipler bir binanın enkazında su verdikleri köpeği yıkıntıların arasından kurtardı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dün meydana gelen deprem sırasında, ağır hasar gören Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının şiddetli şekilde sallandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Yolcuların büyük panik yaşadığı, pistteki görevlilerin de can havliyle kaçıştığı görüldü.

Depremlerde şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 300'den fazla kişi yaralandı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşanırken, Caracas, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua ve Miranda eyaletlerinde de ciddi hasar meydana geldi. Çok sayıda binanın çökmesiyle cadde ve sokaklar enkaz yığınına döndü, altyapıda da büyük yıkım meydana geldi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı