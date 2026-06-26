Haberler

Venezuela'da enkazdan çıkarılan hamile kadın, yıkımın ortasında doğum yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altından çıkarılan hamile bir kadın, yıkıntılar arasında doğum yaptı. Anne ve bebek hastaneye kaldırılırken, depremlerde 235 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi yaralandı.

Venezuela'yı vuran depremlerde ekiplerin enkaz altından çıkardığı hamile bir kadın, yıkıntıların arasında doğum yaptı.

Venezuela'da dün 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, enkaz alanlarında hayat kurtarabilmek için zamana karşı yarışıyor. Caracas'ta ekipler, çöken bir binanın enkazında mahsur kalan hamile kadına ulaştıklarında kadının doğum sancılarının başladığını fark etti. Hamile kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yıkıntıların arasında doğum yaptı. Enkaz alanındaki ilk müdahalenin ardından anne ve yıkımın ortasına doğan bebeği hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir bebek sağ olarak çıkarıldı

La Guaira eyaletinde ise kurtarma ekipleri çöken başka bir binanın enkazından bir bebeği sağ olarak çıkardı. Enkaz alanında büyük sevinç yaşandı. Başka bir binanın enkazından ise genç bir kadına sağ olarak ulaşıldı. Kadın alkışlarla enkazdan çıkarıldı.

Felaket sırasında patili dostlar da unutulmadı. Ekipler bir binanın enkazında su verdikleri köpeği yıkıntıların arasından kurtardı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dün meydana gelen deprem sırasında, ağır hasar gören Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının şiddetli şekilde sallandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Yolcuların büyük panik yaşadığı, pistteki görevlilerin de can havliyle kaçıştığı görüldü.

Depremlerde şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 300'den fazla kişi yaralandı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşanırken, Caracas, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua ve Miranda eyaletlerinde de ciddi hasar meydana geldi. Çok sayıda binanın çökmesiyle cadde ve sokaklar enkaz yığınına döndü, altyapıda da büyük yıkım meydana geldi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar

Şeytanın aklına gelmez! Bu yöntemle 30 milyonluk vurgun yapmışlar
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü