Venezuela'daki Türk, enkazda umut arayışını aktardı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremleri yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde bölgedeki son durumu anlattı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ardından ülkeye ulaşan 2 bin 600'den fazla yabancı arama kurtarma personeli ile köpekli arama ekipleri, çalışmalarına destek verirken, hafta sonu itibarıyla enkazdan 33 kişi sağ olarak çıkarıldı. Depremi yerinde yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, kurtarma çalışmalarının 5. gününde bölgedeki son durumu anlattı. Eser, binanın altında yüzlerce kişinin olduğunu belirterek, "Her taraftan insan sesi geliyor" dedi. Eser, enkazın başında ailelerin umutlu bekleyişinin sürdüğünü aktardı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı