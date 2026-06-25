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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 188'e yükseldi

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 188'e, yaralı sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini açıkladı. Yaklaşık 200 kişinin enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede dün art arda meydana gelen depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e, yaralananların sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin bilançosuna ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 188'e, yaralı sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini açıkladı.

Meclis Başkanı ayrıca, yetkililerin yaklaşık 200 kişinin hala enkaz altında bulunduğunu değerlendirdiğini aktardı.

Art arda iki deprem meydana gelmişti

Venezuela, dün yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle, 39 saniye sonra ise 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini, 10 bini aşma ihtimalinin ise kayda değer derecede yüksek olduğunu belirtmişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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