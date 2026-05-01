Venezuela'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için başlatılan yürüyüş başkentte sona erdi

Venezuela'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için 19 Nisan'da ülkenin en büyük ikinci kenti olan Maracaibo'da başlayan yürüyüş, bugün başkent Karakas'ta sona erdi.

Venezuelalıların, ABD'nin ülkelerine yönelik uyguladığı binden fazla yaptırımın kaldırılması için başlattıkları Yaptırımsız Venezuela Yürüyüş'ü sona erdi. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Maracaibo'da 19 Nisan'da başlayan yürüyüş, ülkenin 23 eyaletinden 19'unun katılımı ile 12 gün sonra başkent Karakas'ta bitti.

Aynı anda başkentte Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise, yürüyüşe destek vererek karavanlardan oluşan bir konvoy düzenledi. Rodriguez, daha sonra asgari ücret artışını açıkladığı bir miting düzenledi. Rodriguez, asgari ücretin 240 dolara yükseltildiğini duyurarak, "Son yılların en önemli artışı bu. Daha önce bu seviyeye ulaşmamıştık" ifadelerini kullandı. Rodriguez ayrıca, emekli maaşlarına da yüzde 40 zam yaptıklarını ve 70 dolara yükselttiklerini açıkladı.

"Venezuela bugün itibarıyla günlük 1 milyon 400 bin varillik üretim seviyesine yeniden ulaştı"

Rodriguez, ülkenin petrol üretimine de değinerek, "Hidrokarbon işçilerine özel bir alkış istiyorum, çünkü Venezuela bugün itibarıyla günlük 1 milyon 400 bin varillik üretim seviyesine yeniden ulaştı" ifadelerini kullandı. Rodriguez ayrıca, Chevron, Shell, Eni, Repsol ve British Petroleum (BP) gibi dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketleriyle sözleşmeler imzalandığını açıkladı.

Yurt dışındaki Venezuelalıları ülkeye geri dönmeye davet eden Rodriguez, "Bu dönemi Venezuela'nın yeniden doğuşu olarak adlandırdım. Suç niteliğindeki yaptırımların yol açtığı kayıp on yılın peşindeyiz. Yarından itibaren Miraflores Sarayı'nda ülkesine dönen gençleri karşılıyor olacağım" dedi.

Sendikalar başkanlık sarayına yürümek istedi

Sendikalar ise, sabah saatlerinde başkentteki Plaza Morelos'ta toplanarak, özgür seçim ve ücret iyileştirmesi talebiyle Miraflores Sarayı'na yürümek istedi. Polis, sendikaların saraya ulaşmasına izin vermedi. Sendikalar, mayıs ayı boyunca ülke genelinde protestoların süreceğini duyurdu.

ABD yaptırımları

ABD Kongresi'nin Venezuela İnsan Hakları ve Sivil Toplumu Savunma Yasası'nı kabul etmesinin ardından bireylere yönelik hedefli yaptırımlarla başlayan süreç, 2015 yılında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın Venezuela'yı "ulusal güvenliğe yönelik olağanüstü ve alışılmadık bir tehdit" ilan eden bir kararname yayınlaması ile ülkenin finans sektörü felce uğradı. 2018 yılına gelindiğinde ise ABD, altın sektörünü de yaptırım kapsamına aldı. 2019'dan bu yana ise petrol ve ekonomik sektörlere yönelik tam kapsamlı bir abluka uygulanıyor. Ham petrol ticareti yasaklandı ve ABD'deki tüm Venezuela varlıkları donduruldu. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı