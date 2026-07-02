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Venezuela'da umutlandıran kurtuluş: 44 yaşındaki Flores, 8. günde sağ kurtarıldı

Venezuela'da umutlandıran kurtuluş: 44 yaşındaki Flores, 8. günde sağ kurtarıldı
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Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde çöken alışveriş merkezinin enkazında kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, Şili İtfaiyesi'nin hassas operasyonuyla 8. günde 9 metre derinlikten sağ olarak çıkarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından çöken alışveriş merkezinin enkazında kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, Şili İtfaiyesi'nin günler süren hassas operasyonuyla 8. günde sağ olarak kurtarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekiplerin de katıldığı çalışmalarda, yaşamını yitirenlerin cenazelerine ulaşılırken, enkaz altından sağ kurtarılanlar da umut olmaya devam ediyor. Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde çöken bir alışveriş merkezinin otoparkının enkazında kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, Şili İtfaiyesi'nin günler süren hassas operasyonuyla 8. günde sağ olarak kurtarıldı.

Flores, 9 metre derinlikten çıkarıldı

Yoğun çalışmalar sonucunda 9 metre derinlikten çıkarılan Flores'in kurtarılma anlarına ait görüntülerde, kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan depremzede ile ilk kez görsel temas kurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca 44 yaşındaki Flores'in kalın beton bloklar ve molozların arasındaki dar bir boşluktan parmaklarını çıkardığı görüldü.

Şili İtfaiyesi, kurtarma operasyonu sırasında Gil Flores'e su, yiyecek ve ilaç ulaştırdıklarını, sıvıların hortum ve şırınga yardımıyla verildiğini açıkladı.

"O bir kahraman gibi dayandı"

Hernan Alberto Gil Flores'in eşi Usbimar Gonzales ise "Onun hayatta olduğunu öğrendiğimde bir umut ışığı gördüm. O bir kahraman gibi dayandı" dedi. Usbimar Gonzales çocuklarının da evde babalarını beklediğini ifade etti.

"Yedi gün sonra gerçekleştirilen kurtarmalar olağanüstü bir durum olarak değerlendirilebilir"

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) ekibinden Sebastian Mocorquer yaptığı açıklamada, depremden yedi gün sonra gerçekleştirilen kurtarmaların "olağanüstü bir durum" olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Uzmanlara göre enkaz altında sağ kalanların bulunması için "altın zaman dilimi" genellikle ilk üç gün olarak kabul ediliyor. Bu sürenin ardından su kaynağı olmadan hayatta kalma ihtimali hızla azalıyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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