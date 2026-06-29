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ABD'li arama kurtarma ekibi Venezuela'daki enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardı

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı bin 450'ye yükseldi. ABD'li arama kurtarma ekipleri enkaz altından 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen ABD'li arama kurtarma ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda enkaz altından 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Venezuela'da 24 Haziran'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 450'ye yükseldi. Ayrıca 3 bin 150 kişinin yaralandığı, 12 bin 721 kişinin yerinden edildiği ve 774 binanın çöktüğü depremde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne bağlı Florida Görev Gücü ekipleri, La Guaira eyaletinin Playa Grande bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İspanyolca konuşabilen ekipler, enkaz altında kalanlarla doğrudan iletişim kurarken, arama kurtarma köpeklerinin de destek verdiği operasyonlarda bugüne kadar çöken iki ayrı binadan 3 kişi sağ çıkarıldı.

Uluslararası ekipler, deprem bölgesinde zamana karşı yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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