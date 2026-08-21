Baba G.O'dan Gizlilik Kararına Tepki: 'Oğlumun Tedavisini Takip Edemiyorum'

Samsun'da boşandığı eşinden velayeti kendisine verilen çocukları hakkında alınan gizlilik kararının, özellikle şeker hastası olan 5 yaşındaki oğlunun tedavisini takip etmesini zorlaştırdığını belirten G.O, kararın çocukları yönünden kaldırılması için yetkililerden yardım istedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki tır şoförü G.O, eşi H.O. ile 14 yıl evli kaldı. Çiftin bu evlilikten B.O (13), K.E.O (11) ve G.E.O (5) isimli üç çocuğu oldu. Çocuklardan B.O'nun annesinin yanında, K.E.O ve G.E.O'nun ise babalarının yanında kaldığı belirtildi..O

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası 21 Mayıs 2026 tarihinde sonuçlandı ve mahkeme 3 çocuğunda velayetini babaları G.O'ya verdi. Boşanma davası devam ederken 22 Nisan 2026 tarihinde boşandığı eşi ve velayeti kendisine verilen çocukları hakkında 6 ay süreyle gizlilik kararı alındı. Yaklaşık 2 aydır K.E.O ve G.E.O'nin yanında kaldığını belirten G.O, özellikle 5 yaşındaki oğlu G.E.O'nn şeker hastası olduğunu ve geçtiğimiz dönemde rahatsızlanarak komaya girdiğini söyledi. Çocuğunun 38 saat boyunca yoğun bakım servisinde olmak üzere 10 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden G.O, velayeti kendisinde olmasına rağmen gizlilik kararı nedeniyle oğlunun sağlık raporlarına ve ilaç bilgilerine e-devlet üzerinden ve eczanelerden ulaşamadığını, bu durumun tedavi ve ilaç takibini zorlaştırdığını dile getirdi.

G.O, yalnızca çocukları yönünden gizlilik kararının kaldırılmasını istediğini söyledi. Bu amaçla gizlilik kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu ancak Samsun 4. Aile Mahkemesi'nin 18 Ağustos 2026 tarihinde gizlilik kararının kaldırılması yönündeki talebi reddettiğini belirtti.

Kararın ardından ne yapacağını bilemediğini ifade eden G.O, çocuklarının özellikle sağlık durumlarının olumsuz etkilenmemesi için yetkililerden yardım istedi. G.O, çocukların sağlık bilgilerine ve tedavi süreçlerine ulaşabilmek için gizlilik kararının çocukları yönünden yeniden değerlendirilmesini "Yalvarıyorum, bana yardım" edin diye talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı