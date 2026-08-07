Bursa’da zorla hesap açtırıp kara para aklayan çeteye operasyon: 2 tutuklama

Bursa'da vatandaşlara zorla banka hesabı açtırarak bu hesapları kara para aklama faaliyetlerinde kullandıkları, hesap açmayı reddeden kişileri ise bıçakla tehdit ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süredir yürüttükleri yağma ve dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin çeşitli yöntemlerle vatandaşlara hesap açtırdığı, açtırılan hesapların ise kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi. Şebekenin, hesap açtırmayı kabul etmeyen kişileri bıçak göstererek tehdit ettiği ve baskı kurduğu da öne sürüldü. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Y.A., O.G., M.A., F.A., İ.A., K.K., S.A., İ.T., A.O., A.Y. ve S.Y. isimli 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı