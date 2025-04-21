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Vatandaşa satılan ekmeğin içinden çıkana bakın! Kontrol etmese yiyecekti

Vatandaşa satılan ekmeğin içinden çıkana bakın! Kontrol etmese yiyecekti
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Afyonkarahisar'da bir vatandaş, fırından aldığı ekmeğin altına yapışmış bir hamamböceği buldu. Görüntüler büyük tepki çekerken, hijyen denetimlerinin yetersizliği eleştirildi.

Afyonkarahisar merkezde bulunan Akarçay fırınında satılan bir ekmek, büyük bir hijyen skandalını ortaya çıkardı. Ekmek satın alan bir vatandaş, ekmeğin alt kısmında yapışmış halde bir hamamböceği buldu. Şoke olan vatandaş, yaşadıklarını sosyal medya platformu "Denetle" üzerinden paylaştı.

Vatandaşa satılan ekmeğin içinden çıkana bakın! Kontrol etmese yiyecekti

"İNSAN SAĞLIĞI BU KADAR UCUZ MU?"

Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı "İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?" diyerek tepki gösterdi. Olay, sosyal medyada hijyen ve denetim eksikliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İşte sosyal medyada paylaşılan o görüntüler;

Vatandaşa satılan ekmeğin içinden çıkana bakın! Kontrol etmese yiyecekti

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Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Demir:

bir fırıncı olarak bu bence iyisi daha neler çikiyor nelere

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Haber YorumlarıMengele:

Etli ekmekler pahalidir firinci sizi kaziklamasin normal ek.ek alin

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