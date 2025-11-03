Haberler

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna alında ceza kestirdi

Afyonkarahisar'da yaya yoluna park eden polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla trafik cezası kesildi.

  • Afyonkarahisar'da bir polis aracına yaya geçidine park ettiği için 993 lira trafik cezası kesildi.
  • Ceza, bir vatandaşın fotoğrafını emniyet müdürlüğüne iletmesi üzerine emniyet müdürü talimatıyla uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir polis aracına trafik cezası kesildi.

993 LİRA CEZA KESİLDİ

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

"PERSONELİMİZ TRAFİK KURALLARINA UYACAK"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi.

Vatandaş ihbar etti, ekip otosunu ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya ben daha göremedim bir trafik polisi sinyal versın dönsün görmedim ki yaya gecıdınde yol versın görmedımkı kaldırımda duran araca ceza kesssın görmedim yaya gecıdıne arac bırakana ceza kessın kendileri uymuyorkı tabıkı bu lafım herkeze degil Kocaeli Körfez

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

niçin talimatla kesilmiş? talimattan önce kanun zaten yok mu? kanunu uygulamak icin izin mi alıyor polisler? emniyet şeridini ishal eden polis araçları içinde ceza yazılacak mı bir gün?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb5vp742kdm:

eee kim ödeyecek cezayı ya bukadar komik olmayın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecdet Kaplan:

Yapmadığımız hatanın cezasını geçtik. Artik polisin yaptığı hataların cezasını ödeyeceğiz. Hadi hayırlı olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
