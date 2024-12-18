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Vanuatu'daki 7.3 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 14'e Yükseldi

Vanuatu'daki 7.3 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 14'e Yükseldi
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Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 14'e yükselirken, 200 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da dün 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Asya Pasifik Başkanı Katie Greenwood, depremde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 200 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ülkedeki Çin Büyükelçiliği ise hayatını kaybedenler arasında 2 Çin vatandaşının bulunduğunu duyurdu.

Çöken bir binanın enkazında kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Komiser Robson Iavro yaptığı açıklamada, enkazdaki 3 kişinin kurtarma ekipleriyle iletişim kurduğunu, 2 kişinin ise başka bir binanın enkazından çıkarıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre yaklaşık 330 bin nüfuslu ülkede 116 bin kişinin depremden etkilendiği tahmin ediliyor.

Ada ülkesinde yaşanan deprem nedeniyle araçların enkaz altında kaldığı, kaya parçalarının otoyollara düştüğü ve farklı noktalarda heyelan meydana geldiği öğrenildi. Elektrik, su ve iletişim hatlarında kesintiler yaşanan ülkede insanlar yakıt ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Vanuatu'da gece boyunca en büyüğü 6.1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Ülkenin geçici Başbakanı Charlot Salwai, ulusal afet komitesinin olağanüstü hal ilan ettiğini ve depremden en çok etkilenen bölgelerde 7 gün sokağa çıkma yasağı uyguladığını belirtti.

Vanuatu yönetimi uluslararası yardım çağrısında bulunurken, Avustralya hükümeti kurtarma operasyonu için 64 kişilik bir ekibin ülkeye gönderildiğini duyurdu. Port Vila'daki uluslararası havalimanında yardım uçaklarının iniş yapması için 72 saat boyunca ticari uçuşların durdurulduğu açıklandı. - PORT VILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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