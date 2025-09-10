Van Jandarmasının Köpekleri: Göreve Hazır Antrenmanlar

Hassas burunlarıyla birçok operasyona katılan Van Jandarmasının köpekleri, düzenli parkur antrenmanlarıyla kondisyonlarını koruyarak her an göreve hazır tutuluyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan narkotik, kaçakçılık, iz takip, asayiş, patlayıcı ve mayın arama köpekleri, ekiplerin en büyük yardımcıları arasında yer alıyor. Kentte güvenliğin sağlanmasında önemli rol üstlenen köpekler, her an göreve hazır olmaları için özel eğitimlerden geçiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından düzenli olarak yaptırılan parkur antrenmanlarıyla kondisyonları yüksek tutuluyor.

Günün erken saatlerinde başlayan antrenmanlarda can dostlar, eğiticilerinin komutlarıyla parkurları aşarak engelleri geçiyor, çeviklik ve dayanıklılıklarını artırıyor. Kimi zaman tünellerden geçiyor, kimi zaman yüksek setlerden atlıyor, kimi zaman da hassas burunlarıyla arama tatbikatı yapıyor. Oyun ve ödüllerle pekiştirilen eğitimler, hem köpeklerin motivasyonunu yükseltiyor hem de görevlerde daha başarılı olmalarını sağlıyor.

Narkotik operasyonlarından patlayıcı madde aramalarına kadar birçok kritik görevde kullanılan hassas burunlu köpeklerin bu özel antrenman görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük beğeni toplayarak ilgi odağı oldu. - VAN