Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi Avirek Yolu üzerinde meydana geldi. Bahattin Dağlı isimli şahsa ait evin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 150 metrekarelik çatının tamamı kullanılamaz duruma geldi. Yangından dolayı evin iç döşemeleri ve içerisinde bulunan mutfak malzemeleri de kullanılamaz hale geldi. - VAN