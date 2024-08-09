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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen yandı

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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde Bahattin Dağlı'ya ait evin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak çatı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda evin iç döşemeleri ve mutfak malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi Avirek Yolu üzerinde meydana geldi. Bahattin Dağlı isimli şahsa ait evin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 150 metrekarelik çatının tamamı kullanılamaz duruma geldi. Yangından dolayı evin iç döşemeleri ve içerisinde bulunan mutfak malzemeleri de kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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