Van'ın Özalp ilçesinde bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Van'ın Özalp ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler'de bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı