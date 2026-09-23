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Van'ın Özalp ilçesinde bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Van'ın Özalp ilçesinde bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Van'ın Özalp ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler'de bir bahçede yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Van'ın Özalp ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler'de bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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