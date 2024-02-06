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Van'ın Gevaş ilçesinde çığ düştü, ulaşım kısa süreli aksadı

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Gevaş ilçesinde taş ocağının olduğu mevkide akşam saatlerinde yola çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay yerine AFAD ve karayolları ekipleri seferber edildi. Karayollarının yolu açmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yola düşen çığ, ulaşımın kısa süreli aksamasına neden oldu.

Gevaş ilçesinde taş ocağının olduğu mevkide akşam saatlerinde yola çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay yerine AFAD ve karayolları ekipleri seferber edildi. Karayollarının yolu açmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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