Van'ın Gevaş ilçesinde çığ düştü, ulaşım kısa süreli aksadı
Gevaş ilçesinde taş ocağının olduğu mevkide akşam saatlerinde yola çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay yerine AFAD ve karayolları ekipleri seferber edildi. Karayollarının yolu açmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde yola düşen çığ, ulaşımın kısa süreli aksamasına neden oldu.
Gevaş ilçesinde taş ocağının olduğu mevkide akşam saatlerinde yola çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay yerine AFAD ve karayolları ekipleri seferber edildi. Karayollarının yolu açmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. - VAN