Van'ın Başkale İlçesinde 70 Kilogram Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale İlçesinde 70 Kilogram Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 70 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 70 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma kapsamında 6 Temmuz 2025 Pazar günü Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 70 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirilmiş, Başkale Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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