Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncelleme:
Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 106 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında skunk ve metamfetamin bulunuyor.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen faaliyette 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesinde 9 Eylül 2025 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
