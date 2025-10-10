Haberler

Van'ın Başkale İlçesinde 106.8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 106.8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 56.5 kilogram skunk ve 50.3 kilogram metamfetamin bulundu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 106.8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyonda 56.5 kilogram skunk ve 50,3 kilogram metamfetamin ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, şüpheli İ.A. (23) hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
