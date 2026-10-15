Van-Hakkari yolunda bariyerlere çarpan tır kaldırıldı, trafik yeniden açıldı

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Van-Hakkari kara yolunun Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarparak yolu kapatan tır nedeniyle trafik durdu.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde 34 PUS 683 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolu kapatan tır, araç geçişini engelledi. Kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına gelirken, sürücüler kara yolunda bir süre beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tır yoldan kaldırılarak trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Yolda beklemek zorunda kalan sürücüler, çalışmaların tamamlanması ve ulaşımın yeniden sağlanması dolayısıyla ekibe teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı