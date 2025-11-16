Van-Hakkari Karayolunda Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere tüneli yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa