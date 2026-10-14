Van Gürpınar'da kaya mezarında define arayan 5 şüpheli yakalandı, 7 EYP imha edildi

Van'ın Gürpınar ilçesindeki kaya mezarda patlayıcı madde ile kaya mezarda define araya şahıslar suçüstü yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan "Tarihi Eser Kaçakçılığını ve İzinsiz Kazı Faaliyetlerini Önleme" kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Üçdoğan Mahallesi kırsal alanda bulunan kaya mezarında define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan ve el yapımı patlayıcı madde kullanarak tarihi eseri tahrip eden M.Y. (E-53), G.A. (E-46), B.D. (E-47), Y.B. (E/47) ve M.K. (E-58) isimli şüpheliler Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığının operasyonuyla suçüstü yakalanmış, yapılan aramada şüphelilerle birlikte; 7 adet boru türü el yapımı patlayıcı, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet jeneratör, 1 adet metal dedektörü, 2 adet kırıcı-delici, 1 adet darbeli matkap, 1 adet balyoz, 1 adet murç, 1 adet akü, 8 adet matkap bataryası, 35 metre kablo, 2 adet kırıcı-delici ucu, 1 adet çelik silikon, 1 adet silikon tabancası, 5 litre benzin, 1 adet powerbank, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası, 1 adet ahşap çubuk, 1 çift eldiven, 3 adet batarya şarj istasyonu, 3 adet elektrik bandı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar Van İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Şüpheliler gözaltına alınarak Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı