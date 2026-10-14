Haberler

Van Gürpınar'da kaya mezarında define arayan 5 şüpheli yakalandı, 7 EYP imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gürpınar'da kaya mezarında define arayan 5 şüpheli yakalandı, 7 EYP imha edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaya mezarında define için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, el yapımı patlayıcı kullanarak tarihi eseri tahrip ederken suçüstü yakalandı. Operasyonda 7 el yapımı patlayıcı imha edildi, şüpheliler Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki kaya mezarda patlayıcı madde ile kaya mezarda define araya şahıslar suçüstü yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan "Tarihi Eser Kaçakçılığını ve İzinsiz Kazı Faaliyetlerini Önleme" kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Üçdoğan Mahallesi kırsal alanda bulunan kaya mezarında define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan ve el yapımı patlayıcı madde kullanarak tarihi eseri tahrip eden M.Y. (E-53), G.A. (E-46), B.D. (E-47), Y.B. (E/47) ve M.K. (E-58) isimli şüpheliler Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığının operasyonuyla suçüstü yakalanmış, yapılan aramada şüphelilerle birlikte; 7 adet boru türü el yapımı patlayıcı, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet jeneratör, 1 adet metal dedektörü, 2 adet kırıcı-delici, 1 adet darbeli matkap, 1 adet balyoz, 1 adet murç, 1 adet akü, 8 adet matkap bataryası, 35 metre kablo, 2 adet kırıcı-delici ucu, 1 adet çelik silikon, 1 adet silikon tabancası, 5 litre benzin, 1 adet powerbank, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası, 1 adet ahşap çubuk, 1 çift eldiven, 3 adet batarya şarj istasyonu, 3 adet elektrik bandı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar Van İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Şüpheliler gözaltına alınarak Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Görüntüler tepki çekti, soruşturma için talimat geldi
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

Avrupa ülkesi şokta! Polis memuru korkunç şekilde öldürüldü
Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!