Van Gürpınar'da 3 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı