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Van Gölü Sahilinde Kaybolan Öğrenciye Ait Başörtüsü Bulundu

Van Gölü Sahilinde Kaybolan Öğrenciye Ait Başörtüsü Bulundu
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Rojin Kabaiş'in 14 gündür kaybolmasının ardından, kendisine ait başörtüsü Van Gölü sahilinde bulundu. Ekipler, başörtüsünün bulunduğu alanda yoğun arama çalışmalarına başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan ve 14 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün Van Gölü sahilinde bulunması üzerine bölgede yoğun çalışma başlatıldı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 14 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında dün Rojin'e ait başörtüsü Van Gölü sahilinde bulundu. Başörtüsünün bulunduğu bölgede ekipler yoğun bir çalışma başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Güvenlik 3-sayfa Eğitim van

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