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Van Gölü'nde Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Van Gölü'nde Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölüm Nedeni Araştırılıyor
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21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in Van Gölü kıyısında bulunan cesedinin ön otopsi sonuçlarına göre vücudunda darp ve yaralanma izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni için numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Van Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, Kabaiş'in vücudunda darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı, kemik kırığı tespit edilmediği bildirildi. Ancak cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle deformasyon olduğu belirtildi. Boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlenen Kabaiş'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kesin sonuçların adli tıp incelemelerinin ardından açıklanacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Adli Tıp Kurumu Van Gölü 3-sayfa Sağlık Otopsi Hukuk van

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