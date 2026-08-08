Haberler

Van Gölü'nde Sürüklenen Yüzücü Sahil Güvenlikle Kurtarıldı

Van Gölü'nde Sürüklenen Yüzücü Sahil Güvenlikle Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne giren 58 yaşındaki Ö.K., rüzgarın dalgalarıyla kıyıdan 900 metre açığa sürüklendi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu, onu güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren şahıs, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşınca sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya getirildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren 58 yaşındaki Ö.K., bir süre yüzdükten sonra rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Kıyıya dönmeye çalışan Ö.K.'yi bir süre bekleyen yüzücü arkadaşları, durumdan endişelenerek Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Ö.K.'yi kıyıdan yaklaşık 900 metre açıkta buldu. Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınan Ö.K., güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!