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Van Gevaş'ta hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Van Gevaş'ta hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Gevaş yolu üzerindeki Atalan Mahallesi civarında hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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