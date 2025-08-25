Van Erciş Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Van Erciş karayolunda sabah saatlerinde minibüsün takla atması sonucu meyana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolu Göllü Mahallesi civarında meydana geldi. Van istikametine doğru seyir halinde olan minibüsün takla atması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken, ölen şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN