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Van Edremit'te tekstil işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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Van Edremit'te tekstil işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent'te meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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