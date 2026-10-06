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Van Edremit'te dün gece otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı

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Van Edremit'te dün gece otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde dün gece Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önündeki kavşak civarında otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önündeki kavşak civarında meydana geldi. Seyir halindeki 31 AEC 960 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edermit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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