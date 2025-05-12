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Van'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama, 29 Kişiye Ceza

Van'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama, 29 Kişiye Ceza
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Van'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 29 kişiye toplam 2.3 milyon TL ceza kesildi. Emniyet açıklamasında, 22 şahsın yakalandığı ve 10 dizüstü bilgisayar, 18 cep telefonu ile 24 sim kart ele geçirildiği belirtildi.

Van'da düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, 29 kişiye ise 2.3 milyon TL para cezası uygulandı.

konula ilgili Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 22 şahıs yakalanmış olup, müdürlüğümüzce yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 10 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 24 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ayrıca soruşturma kapsamında yasa dışı bahis platformları aracılığı ile bahis oynadığı tespit edilen 29 şahsa toplam 2.385.076 TL tutarında para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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