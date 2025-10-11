Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Asetik Asit Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Asetik Asit Ele Geçirildi
Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı tarafından Esenyamaç Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
