Van'da Tren-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Van'da Tren-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba ilçesinde trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. GAR Müdürlüğü'nden Feribot iskelesine gitmekte olan tren, hemzemin geçitte geçmeye çalışan 06 BOT 524 plakalı Hyundai marka otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.