Van'da Tren-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. GAR Müdürlüğü'nden Feribot iskelesine gitmekte olan tren, hemzemin geçitte geçmeye çalışan 06 BOT 524 plakalı Hyundai marka otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN