Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz

 İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Van'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Van'da trafik kazası: Otomobil takla attı,1 yaralı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Muradiye-Çaldıran karayolu üzerinde bulunan Görecek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 34 LE 0813 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur? Behire Hakkı kim, hangi okulu kurdu? Behire Hakkı kurduğu okulun adı ne? Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten... Lewis hangi hayvandır? 2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ... Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.