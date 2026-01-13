Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza, Van Gölü Sahil Yolu'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 26 AIK 204 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak şarampole uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN