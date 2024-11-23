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Van'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Van'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
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Van'ın Gevaş-Gürpınar karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaştırılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Van'ın Gevaş-Gürpınar karayolunda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.55 sularında Gevaş-Gürpınar-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ADM 913 plakalı Opel Astra marka otomobil, Elazığ'dan Hakkari'ye seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Yaralılar, ters dönen otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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