Van'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 35 TYU 33 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 57 AP 700 plakalı Fiat marka otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı