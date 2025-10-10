Haberler

Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Gevaş-Gürpınar karayolunda bir hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Gevaş-Gürpınar-Edremit yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BJA 121 plakalı Citroen Berlingo marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Yaralılar, ters dönen kamyonetten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gevaş devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
